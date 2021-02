Florin Cîțu susține că nu a primit nici acum planurile de restructurare ale companiilor de stat care înregistrează pierderi. Cine va mai beneficia de subvenții (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu a declarat, luni, că nu a primit până acum planurile de restructurare de la șefii companiilor de stat care înregistrează pierderi. Șeful Guvernului a punctat că ori aceștia vor veni cu planurile ori se va întâmpla ca anul trecut, adică subvențiile vor ajunge doar la companiile care sunt profitabile. Precizările vin în contextul în care, la începutul lunii trecute, Cîțu anunțase că firmele de stat care înregistrează pierderi vor primi bani de la bugetul de stat numai în baza unui plan de restructurare sau reformă.

Întrebat dacă a primit planurile de restructurare de la șefii companiilor de stat, prim-ministrul a răspuns: „Nu, nu și v-a spus că restructurarea se poate face în două feluri: ori vin ei cu un plan de restructurare ori facem cum am făcut anul trecut - limităm subvențiile numai către companiile care sunt profitabile și altele trebuie să vină cu planul de restructurare”.

