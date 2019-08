Ministrul 'Discotecă' Teodorovici 'a dat un cap în gură economiei prin măsurile anunțate la ANAF', susține liderul senatorilor PNL, Florin Cîțu.

Cîțu a mai acuzat anterior Guvernul că are legături cu rușii, trădând interesele economice ale României. Principalul element de legătură ar fi chiar ministrul Finanțelor, despre care senatorul spune că a fost numit în conducerea Băncii Internaționale de Investiții (BII), cu sediul la Moscova, prin care Rusia ar încerca să controleze mai multe state. (Detalii AICI)

"Teodorovici da un cap in gura economiei romanesti!

Teodorovici (cel cu banca de la Moscova) astazi presedinte executiv al PSD arunca Romania haos. Foamea de bani naste monstri.

Continua sirul infractiunilor inceput cu OUG 114, pentru care va raspunde intr-o zi. (totul in favoarea rusilor).

“Profesionalistul” Orlando prezinta o ordonata care iar este ceruta, dupa mintea lui bolnava, de toti romanii (exact ca la OUG 114). Ce tupeu pe omul rusilor! Bineinteles “uita” sa ne spuna ce se intampla cu DATORIILE statului catre companii si persoane fizice.

CE a aratat cum a malsuit executia bugetara sa iasa deficitul la 3.02% din PIB atunci cand nu a restituit luni de zile banii din TVA.

De aceea Orlando nu ne spune nimic in acesta ordonanta despre restituirea sumelor din TVA catre persoane juridice, despre sumele pe care statul trebuie sa le plateasca in urma deciziilor judecatoresti, sau de ce nu renurneaza sau celor rezultate din arbitrajele internationale (vezi cazul Micula). etc.

Sa fie mai clar. Daca esti un cetatean onest si ai de recuperat bani de la ANAF, nu primesti bani. Primesti o hartie care te anunta ca iti vor compensa suma. Cand , cum, in ce imprejurari, daca o sa fie toata suma etc, doar ei stiu. Indrazneste sa crezi in hotii astia.

DAR daca tu ai ceva de platit, iti iau banii din cont AUTOMAT. Asta este statul PSD+ALDE.

Stiti de ce nu zice nimic? Pentru ca toata viata a lucrat la stat si este doar un comunist. Dar mai ales pentru ca ela asa invatat de la inaintasii lui, comunistii, ca statul este angajator iubit si trebuie aparat.

Deocamdata ma opresc aici. Dar peste cateva zile vin cu probe si demonstrez ca aceasta ordonanta este neconstitutionala. Nu mai are sens sa va spun ca incalca legislatia in vigoare.

Nu luam prizonieri pentru ca nu respectati legea!

#RomaniaFaraPSDsiALDE #NuLuamPrizonieri #RomaniiTrebuieSaStie

P.S. Putin vrea actiune in Romania.

P.P.S. Orlando, poti sa incepi reforma cu secretarii tai de stat care primesc sute de mii de euro din sinecuri", a scris Florin Cîțu pe Facebook.