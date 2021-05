Florin Cîțu: Ținta nu era de 5 milioane de persoane vaccinate, ținta era să scăpăm de pandemie. Este o estimare pe care am făcut-o (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu a declarat joi, pentru B1 TV, că ținta campaniei de vaccinare nu a fost ca un număr de cinci milioane de persoane să fie imunizate până la data de 1 iunie. Obiectul fost și rămâne să scăpăm de pandemia de coronavirus.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii ”Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat pe B1 TV.

