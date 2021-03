Florin Cîțu: Transparentizarea este foarte importantă. Pentru orice sesizare, că vine de la cetățeni sau de la o instituție a statului, trebuie să dau o rezoluție, să vedem cum trebuie să fie rezolvată (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu susține că „nu există o diferență pe nicio temă” între el și ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, dar a explicat că a fost sesizat în urma publicării bazelor de date de către Ministerul Sănătății, iar pentru orice sesizare, indiferent dacă vine de la cetățeni sau de la o instituție a statului, trebuie să dea „o rezoluție” pentru a fi găsită o rezolvare.

