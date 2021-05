Florin Cîțu: Trebuie să accelerăm ritmul creșterii economice. Merg la Bruxelles să-i asigur pe partenerii europeni că acest Guvern va face reforme. România are anumite priorități pe care le dorește incluse în PNRR (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu a declarat, marți, într-o conferință de presă la Satu Mare, că după ce pandemia de coronavirus va trece, prioritară va fi economia. ”Este nevoie să accelerăm ritmul creșterii economice”, a spus prim-ministrul, precizând că acesta este motivul pentru care marți va merge la Bruxelles unde va purta negocieri pe tema proiectelor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Florin Cîțu: Pandemia va trece. Contează să pregătim resursele pentru ce urmează

”Pandemia va trece. Contează să pregătim resursele pentru ce urmează. Am reușit să nu mai închidem economia după ce am avut un lockdown anul trecut. (...) Am avut rezultate economice bune. Am păstrat capacitatea de producție, acum este nevoie să accelerăm ritmul creșterii economice. Este și motivul pentru care merg la Bruxelles, pentru a mă asigura că resursele pe care România le va primi, cele peste 29 de miliarde, vor merge în acele sectoare cu cea mai mare productivitate din economie. Avem priorități pe care ni le-am asumat în această guvernare pentru care avem trei surse de finanțare: PNRR, bugetul statului și fondurile europene.

Astăzi vorbim despre PNRR, mă asigur că vom avea un PNRR aprobat cu prioritățile noastre. Bugetul l-am construit și după patru luni avem sume record investite în economie, dar și venituri record. În același timp, ne pregătim de exercițiul financiar 2021-2027, fonduri europene, unde pentru noi este foarte important să învățăm din lecțiile din trecut, să eliminăm din birocrație, din timpii morți. (...) Vreau să mă sigur că avem finanțare multianuală pentru fiecare proiect și când începem un proiect, el va fi dus la final în termenii pe care i-am stabilit inițial.

După pandemie ne vom concentra pe economie. (...) România trebuie să facă pași importanți în procesul de convergență, care a fost încetinit după 2007. Nu mai avem nicio scuză. Avem resursele”, a spus Florin Cîțu.

Florin Cîțu: Merg la Bruxelles ca să îi asigur pe partenerii europeni că acest Guvern este guvernul care va face și reforme

Întrebat dacă crede că va reuși să ajungă la o înțelegere la Bruxelles cu privire la proiectele din PNRR, Florin Cîțu a răspuns: ”Eu merg acolo ca să îi asigur pe partenerii europeni că acest Guvern este guvernul care va face și reforme. PNRR are două componente, una de reforme pe care am asumat-o prin programul de guvernare, strategia fiscal-bugetară, programul de convergență și ne-o asumăm și în PNRR. Și are o parte de investiții și mesajul meu este clar că România are anumite priorități pe care le dorește incluse în PNRR”.