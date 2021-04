Florin Cîțu: Trebuie să venim cât mai repede cu o lege a salarizării. Dacă vor exista sporuri, acestea vor fi doar pentru o foarte, foarte, foarte mică categorie, cazuri foarte speciale (VIDEO)

Prim-ministrul Florin Cîțu a anunțat că, în ședința de Guvern de miercuri, a cerut ministerelor avizatoare să vină cu puncte de vedere asupra memorandumului de la Ministerul Muncii privind legea salarizării. Rămâne de văzut cum va arăta forma finală propusă de Ministerul Muncii, însă premierul a subliniat că nu crede „că în această formă vom mai vedea sporuri sau, dacă vor exista sporuri, acestea vor fi doar pentru o foarte, foarte, foarte mică categorie, cazuri foarte speciale”.

Florin Cîțu, despre noua lege a salarizării și situația sporurilor

„În ședința de Guvern de astăzi au fost mai multe lucruri discutate. În primul rând, am cerut ministerelor avizatoare să vină cu puncte de vedere pe memorandumul Ministerului Muncii referitor la legea salarizării. Trebuie să venim cât mai repede cu o lege a salarizării. Am exprimat public opinia mea. Vom vedea cu ce formă va veni Ministerul Muncii în final, după ce va discuta cu ministerele respective, dar, așa cum am anunțat, nu cred că în această formă vom mai vedea sporuri sau, dacă vor exista sporuri, acestea vor fi doar pentru o foarte, foarte, foarte mică categorie, cazuri foarte speciale. Astăzi, am spus ministerelor să vină cu avize pentru ca săptămâna viitoare să aprobăm acest memorandum”, a declarat prim-ministrul Florin Cîțu, miercuri, la Palatul Victoria.