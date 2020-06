Florin Cîțu: Trecem prin cea mai dificilă perioadă pentru economie din ultima sută de ani. Chiar și așa, vom crește pensiile (VIDEO)

Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, a declarat, pentru B1 TV, că lumea se confruntă acum cu cea mai mare criză economică din ultima sută de ani. Asta pentru că nu s-a mai întâmplat până acum ca două crize să se suprapună, una economică și una sanitară, și nici nu s-a mai întâmplat vreodată ca activitatea firmelor să fie pur și simplu blocată. Chiar și așa, a precizat liberalul, guvernanții vor mări pensiile anul acesta. Cu cât, vor stabili în urma unei analize. CÎțu a mai spus că PNL reușește să gestioneze finanțele țării pe timp de criză mai bine decât o făcea PSD pe vreme de creștere economică. Acesta a mai afirmat că va insista să se aloce cât mai mulți bani pentru investiții.

Ministrul liberal al Finanțelor, Florin Cîțu, i-a acuzat pe social-democrați că îi reproșează lui împrumuturile făcute și faptul că nu vorbește despre creșterea pensiilor, când ei înșiși au constatat, încă de anul trecut, când erau pe creștere economică, faptul că pensiile nu pot fi majorate cu 40% cum au votat.

„Ideea este simplă. PSD, în fiecare zi când noi venim cu măsuri pentru a ajuta economia, vorbim și de Legea pensiilor, de alocații, ne atacă. În același timp, anul trecut, PSD avea imaginea reală a economiei. De la începutul anului erau documente în Ministerul Finanțelor Publice care atestau că deficitul mergea spre 4%. Deci anul trecut se știa deja.

Agenția de rating Standard & Poor's a încercat încă de anul trecut să reducă ratingul României, odată cu apariția Ordonanței 114. Sunt foarte multe documente prin care PSD promitea reduceri de cheltuieli și așa mai departe, doar pentru a fi păsuită acea reducere de rating.

Toate aceste informații au culminat cu acest document, care a fost prezentat în Guvern și aprobat, prin care PSD spunea clar că nu poate să crească pensiile fără să afecteze iremediabil finanțele publice în România. Și exista propunere pentru amânare, reeșalonare, erau mai multe variante”, a declarat Florin Cîțu, în emisiunea ”Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, pe B1 TV.

