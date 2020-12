Florin Cîțu: Unele investiții au fost bugetate doar să fie acolo, altele au fost și executate. Anul viitor, fiecare ministru va avea obiective clare, ce vor fi monitorizate trimestrial (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu i-a predat, joi, mandatul de ministru al Finanțelor colegului său de partid, Alexandru Nazare. Cîțu a vorbit mai ales despre bugetul pe anul viitor, despre digitalizare și investiții. Din nou, el a precizat că activitatea miniștrilor din cabinetul său va fi evaluată trimestrial.

„Am predat azi mandatul unui profesionist. Sunt sigur că va continua ce am început în acest an, în special proiectele de digitalizare a ANAF și a Ministerului de Finanțe. Sunt multe de făcut. Sper ca anul acesta să introducem e-facturare. Asta înseamnă venituri la buget de cam 20 de miliarde în plus pentru anul viitor. Sper să terminăm anul acesta cu e-facturare și cu fișierul electronic.

În rest, am vorbit despre buget. Ne-am uitat pe buget și ne-am uitat pe execuția pe care o avem și mai ales pe proiectele de investiții care au fost bugetate anul acesta. Unele au fost bugetate doar să fie acolo, unele au fost și executate. Așa că, pentru anul viitor, fiecare ministru va avea obiective clare, care vor fi monitorizate trimestrial și vom vedea execuția ”bugetară lunară”, a declarat premierul Florin Cîțu.

Întrebat ce se întâmplă dacă un ministru nu îndeplinește obiectivele trimestriale, Cîțu a spus: „Veți vede atunci, dar nu va mai fi ca până acum”.

