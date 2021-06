Florin Cîțu: Următoarea creștere a alocațiilor, la 1 ianuarie 2022. Mă văd nevoit să aprob o ordonanță de urgență în ședința de Guvern pentru a mă asigura că menținem stabilitatea financiară a României (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu a declarat, miercuri, la funalul ședinței de Guvern, că va fi creată o formulă prin care alocațiile să fie crescute în fiecare an. În ceea ce privește majorarea care ar fi trebuit să aibă loc la 1 iulie, șeful Executivului a precizat că bugetul a fost construit având obiectivul de a reduce deficitul bugetar, iar proiectul de lege aflat acum în Parlament prevede ca următoarea creștere a alocațiilor să fie la 1 ianuarie 2022.

Întrebat dacă sunt incluși în buget banii pentru majorarea alocațiilor de la 1 iulie 2021, Florin Cîțu a răspuns: ”Bugetul a fost construit pe legislația în vigoare, dar, în același timp, am aprobat o strategie fiscal bugetară care arată foarte clar obiectivul nostru de a reduce deficitul bugetar până în 2024 sub 3% din PIB. În același timp, la Senat, amendamentele care arată un nou calendar de creștere a alocațiilor, următoarea fiind 1 ianuarie 2022, a fost votat de toți membrii coaliției. La Camera Deputaților, nu știu din ce motive, s-a întârziat acest lucru deși toți avem același obiectiv de predictibilitate, transparență și reducere a deficitului bugetar. Văd că în spațiul public există informații că proiectul de lege, chiar dacă aprobat... primim semnale din partea opoziției că va fi atacat la Curtea Constituțională. În aceste condiții, mă văd nevoit să aprob o ordonanță de urgență în ședința de Guvern pentru a mă asigura că menținem stabilitatea financiară a României în perioada următoare.

Aici nu este vorba despre dublare, este vorba despre a crește predictibil alocațiile în fiecare an. Vom crea o formulă transparentă prin care vom crește alocațiile în fiecare an. Așa vom face și cu pensiile, vom avea o formulă și pentru salariul minim și asta înseamnă că vom merge cu această formulă. Nu înseamnă că ne oprim când se dublează sau se triplează”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.