Florin Cîțu: Va fi o guvernare stabilă, pe termen lung. Sper să avem un Guvern învestit cât mai repede (VIDEO)

Florin Cîțu, propus premier de PNL, USR-PLUS și UDMR, și-a exprimat speranța că vom avea un Guvern „învestit cât mai repede”. Liberalul s-a arătat de părere că guvernarea de coaliție va fi una „stabilă”.

Florin Cîțu, la semnarea acordului de coaliție între PNL, USR-PLUS și UDMR

„Mulțumesc coaliției de centru-dreapta pentru încrederea acordată. Am fost în aceste discuții într-unele zile, când s-au negociat programul de guvernare, alianța politică, și după aceste zile am siguranța că o să fie o guvernare stabilă. Este o guvernare pe termen lung, o guvernare care are în centru interesul cetățenilor. Programul de guvernare este aproape gata. În programul de guvernare sunt proiecte care au început în acest an de guvernare și vor continua, proiecte care au dat rezultate, dar care au fost completate cu alte proiecte venite de la partenerii de coaliție, toate având același scop – dezvoltarea României. Cred că diferența pe care o veți vedea este una majoră, modul în care vor implementate aceste proiecte, pentru că, începând cu 2021, toate proiectele care se întind pe mai mulți ani vor trebui să fie justificate finanțarea pentru toată perioada. Nu vreau ca în perioada următoare să mai existe proiecte începute și apoi să rămână neterminate, pentru că dintr-odată nu a mai fost găsită finanțare. Lucrurile vor fi făcute așa cum au fost făcute în acest an, proiecte care încep merg până la final. Mulțumesc pentru încredere. Sper să avem un Guvern învestit cât mai repede”, a declarat Florin Cîțu.

PNL, USR-PLUS și UDMR au semnat, luni seară, un acord de coaliție. Florin Cîțu este propunerea partidelor pentru a prelua postul de prim-ministru în noul Guvern.

„Așteptăm procedurile de constituire a Parlamentului. Imediat după procedurile de constituire a Parlamentului, așteptăm invitația Președintelui României la consultările pe care le va declanșa pentru desemnarea primului-ministru și suntem hotărâți ca în cel mai scurt timp posibil să dăm României un guvern competent, un guvern responsabil, un guvern hotărât să reformeze marile sisteme publice, un guvern care să pună în practică un program de guvernare care să asigure creșterea calității vieții pentru fiecare român, creșterea calității serviciilor publice, dezvoltarea infrastructurii, modernizarea României”, a afirmat Ludovic Orban, președintele PNL.