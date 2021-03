Florin Cîțu va participa la ședința de lucru de la Palatul Cotroceni: Avem un draft al PNRR / Am văzut alocările de bugete și voi discuta cu domnul președinte (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu urmează să maergă în cursul zilei de astăzi la Palatul Cotroceni, la consultările cu președintele Klaus Iohannis, pe tema Planului Național de Redresare și Reziliență.

„Avem un stadiu al PNRR, este un draft, m-am uitat pe el ieri, am văzut alocările de bugete, voi discuta și cu domnul președinte. Pentru Educație sunt alocți 9% din bugetul PNRR, pentru Sănătate aproape 3 miliarde de euro, ne mai uităm și la celelalte.

Da, distirbuția de gaze este introdusă, există o discuție între alocarea de bugete”, a precizat premierul Florin Cîțu.

Reamintim că preșdintele Klaus Iohannis a convocat, miercuri, o ședință la lucru la Palatul Cotroceni. La discuțiile, care se vor axa pe tema Planului Național de Redresare și Reziliență, vor participa premierul Florin Cîțu, vicepremierul Dan Barna și ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, potrivit unui anunț al Administrației Prezidențiale.

Întâlnirea vine la o zi de la momentul în care legea bugetului de stat pe anul 2021 a fost adoptată în Parlament. Au fost 234 de voturi „pentru” şi 170 „împotrivă”. Niciun amendament la proiectul propus de Guvernul Cîțu nu a trecut. Proiectul de lege urmează să ajungă pe masa președintelui Klaus Iohannis pentru promulgare.

