Florin Cîţu va sesiza DNA în cazul incendiului de la ”Matei Balş”. Neregulile constatate de Corpul de control al premierului (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu a declarat miercuri, la finele ședinței de Guvern, că a primit o informare după verificările făcute de Corpul de control în urma incendiului de la Institutul ”Matei Balș”. Acesta a enumerat o parte din neregulile constatate și a precizat că va fi sezizată Direcția Națională Anticorupție (DNA).

„Am aici o notă de informare privind verificările efectuate. Sunt mai multe lucruri, unele pe care le știați deja: că a funcționat fără autorizație de securitate la incendiu, neconformități, de exemplu pereții căilor de evacuare nu erau rezistenți la foc, instalația de detectare semnalizare și alarmă la incendiu nu era cu acoperire totală, în interior nu sunt prevăzute dispozitive de alarmare optice și acustice. Sunt mai multe lucruri pe care colegii mei de la Corpul de control le-au semnalizat.

O sesizare da, se face către DNA și e vorba de... am aici un punct: asigurarea serviciilor în domeniul intervențiilor în situații de urgență cu o firmă ce nu era avizată de UGSU și nu era organizată pentru a asigura cerințe obligatorii într-o unitate spitalicească cu 740 de paturi. E un punct important.

Mai era prezența în pavilioanele institutului a aparaturii electrice sau surse de aprindere care nu intră în categoria aparaturii medicale. Sunt mai multe lucruri”, a explicat premierul Florin Cîțu.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.