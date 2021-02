Florin Cîțu: Va trebui să găsim o modalitate prin care să modernizăm spitale rapid (VIDEO)

În contextul incendiului de la Spitalul Matei Balș din București, dar și al celui de la Piatra Neamț, din toamna anului 2020, premierul Florin Cîțu a explicat cum ar putea fi modernizate spitalele din România, pe termen scurt și mediu.

Totodată, Cîțu a atras atenția asupra faptului că modernizare din fonduri europene ar reprezenta un proces de durată, în timp ce un partenerai public – privat ar putea contribui la modernizarea unităților medicale într-un timp scurt.

„Sunt acele spitale care se fac cu bani europeni. Durează, cu fonduri europene durează. Va trebui să găsim o modalitate prin care să modernizăm spitale rapid, cu bani jumătate de la buget și jumătate din privat. Aici s-ar putea reveni la parteneriat public – privat, pentru că lucrurile merg mult mai bine în acea formulă. Dacă se poate, trebuie să ne uităm și la această variantă pe termen scurt. Pe termen mediu e adevărat, folosim fonduri europene. Revin la buget, anul trecut, au fost investiții record de la buget în economie”, a explicat premierul, înainte de ședința PNL.

