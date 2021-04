Florin Cîțu: Veți vedea că o mare parte din acestă problemă a politizării instituțiilor, companiilor de stat va dispărea (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu a declarat miercuri, la finalul ședinței de Guvern, că „veți vedea că o mare parte din acestă problemă a politizării instituțiilor, companiilor de stat va dispărea”. Șeful Guvernului a făcut referire și la Ordonanța 109 privind depolitizarea conducerii întreprinderilor publice.

„Este deja în lucru acea Ordonanță 109 pentru numiri. E la Ministerul Finanțelor, așteptăm aviz și apoi veți vedea că o mare parte din acestă problemă a politizării instituțiilor, companiilor de stat va dispărea. Bineînțeles, acest lucru nu dispare automat. Prin restructurarea, atragerea de capital în anumite companii, schimbarea guvernanței, toate astea vor duce la depolitizare companiilor de stat”, a declarat premierul Florin Cîțu.

