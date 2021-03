Florin Cîțu: Voi candida la o funcție la vârful PNL, pentru că experiența pe care am acumulat-o poate ajuta partidul / Am o relație foarte bună de colaborare cu Ludovic Orban (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu a declarat joi, pentru B1 TV, că la congresul PNL din acest an va candida cu siguranță pentru o funcție la vârful partidului. Cîțu nu a confirmat și nici nu a infirmat că țintește spre poziția de președinte al PNL. În schimb, el a insistat că a dobândit multă experiență în ultima vreme, din funcția de ministru, apoi de prim-ministru, și crede că aceasta va fi utilă partidului.

„Aici, vedeți câte avem de vorbit de campania de vaccinare, reformă, guvernare. Avem așa multe lucruri de făcut, toate trebuie făcute la timpul lor. PNL nici nu și-a ales ziua congresului. Cu siguranță voi candida la o funcție în PNL. (La ce poate să mai candideze un vicepreședinte?) La prim-vicepreședinte, de exemplu. Voi candida la o funcție la vârful PNL, pentru că experiența pe care am acumulat-o poate ajuta PNL să se dezvolte și să facă față provocărilor politice în următorii ani. Am o relație foarte bună de colaborare cu Ludovic Orban, discutăm pe proiecte de legi, pe tot ce avem, nu e niciun fel de probleme. Am lucrat foarte bine și în guvernul precedent”, a declarat Florin Cîțu, pentru B1 TV

Întrebat câte propuneri politice a respins de când e premier pentru că nu se puteau aplica ori pentru că nu se pliau viziunii sale, Cîțu a răspuns: „Câteva, câteva”.

