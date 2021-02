Florin Cîțu: Voi propune să fie maxim cinci membri în consiliile de administrație pentru toate companiile de stat (VIDEO)

Prim-ministrul Florin Cîțu a anunțat, miercuri, că va propune ca numărul membrilor din consiliile de administrație ale companiilor de stat să aibă o limită maximă de cinci.

Întrebat dacă vor fi reduse locurile în consiliile de administrație ale unor companii de stat, premierul Florin Cîțu a răspuns: „Cu siguranță, locurile vor fi reduse”.

„Eu voi propune să fie maxim cinci membri în consiliile de administrație pentru toate companiile de stat”, a mai spus prim-ministrul.

Florin Cîțu, despre companiile de stat: Cele care nu fac reformă nu vor primi subvenții

Premierul a vorbit despre situația companiilor de stat și în 18 februarie, când se arăta de părere că unele dintre acestea „au fost ținute în viață doar pentru a fi căpușate”.

„Companiile de stat – în Legea bugetului, am spus foarte clar, subvențiile pentru companiile care nu fac reformă anul acesta nu vor merge la acele companii. Iarăși este un discurs, am văzut că sunt atacat de Ciolacu și gașca lui, că vrem să vindem companiile de stat din România – nu! Eu vreau să am companii de stat performante în România. Nu avem ce face cu companii de stat pe care ei le-au căpușat, pentru că asta vor ei de fapt – să țină companii de stat acolo, pe care ei să și le căpușeze, să transfere bani de la buget, banii de la buget merg în buzunarele lor și mai departe. Nu, eu vreau să am companii de stat performante, profitabile, care să plătească impozite, să plătească salarii mari și așa mai departe. Asta vreau, n-avem ce face cu companii de stat care pierd bani. Ce să facem cu ele? Am avut 30 de ani aceste companii, ați văzut cum au murit pe rând? Până la urmă, toate au aceeași soartă”, spunea prim-ministrul, la Digi 24.

Întrebat de ce își dorește să le listeze și de ce un astfel de demers ar înseamna că ele vor fi performante, el a explicat: „Dar nu a spus nimeni că vrem să le listăm pe toate. Vrem să le capitalizăm și, iarăși, aici trebuie să ne gândim, cum capitalizezi o companie de stat? Cine poate să o capitalizeze? De unde luăm aceste resurse? Avem o problemă că trebuie să vină aceste resurse de la buget, din taxele românilor? Dacă vin din taxele nemților, este o problemă? Sau dacă vin din taxele englezilor, avem o problemă că vin aceste companii și capitalizează companiile noastre, românești, care rămân ale noastre, aici? Nu pleacă nimeni cu ele, vor produce aici”.Câți bani a ajuns să câștige Zanni, lunar, din Youtube, de când este concurent la la Survivor România? Suma uriașă pe care o va găsi în conturi