Florin Cîțu: Vom crește punctul de pensie de la 1 ianuarie 2022. Anul acesta, punctul de pensie este 1.442 de lei (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu a vorbit, miercuri, la finalul ședinței de Guvern, despre Ordonanța de Urgență care prevede o reducere a cheltuielilor structurale. Această OUG prevede o creștere a punctului de pensie de la 1 ianuarie 2022.

”OUG este în avizare. Vorbim despre un punct de pensie care a fost modificat în modul în care creștea punctul de pensie, pus în septembrie de PSD, din motive electorale. Rectificăm această problemă și vom crește punctul de pensie de la 1 ianuarie 2022, așa cum a fost și până acum. Anul acesta, punctul de pensie este 1.442 de lei mai mare decât a fost punctul de pensie mediu anul trecut, de aproape 1.280. Efortul suplimentare prin această creștere este deja de 8 miliarde de lei. Deja am început bugetul cu 8 miliarde de lei în plus. Deci 19,2 miliarde de lei mai mult decât în 2019. Deci în 2020 și în 2021, efortul cu pensiile este de 19,2 miliarde de lei. Vorbim aici de o criză economică fără precedent în 2020 și o perioadă de revenire în 2021.

În ceea ce privește cheltuielile cu asistența socială și cele cu salariile, s-au dublat în perioada de guvernare a PSD, au pornit de la 56 de miliarde de lei, la finalul lui 2016, și au ajuns la 110 miliarde de lei, la finalul lui 2020. Este nevoie de măsuri structurale, și am anunțat câteva dintre ele”, a declarat Florin Cîțu.

