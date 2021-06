Florin Cîțu: Vom folosi banii din PNRR pentru a construi aproximativ 450 de kilometri de autostradă, sute de școli și de creșe. Vom construi și vom renova zeci de spitale (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu a prezentat, miercuri, Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), care a fost depus luni la Bruxelles. Cîțu promite că din cei 29,2 miliarde de euro din PNRR se vor construi în următorii ani ”aproximativ 450 de kilometri de autostradă, școli, creșe și spitale.

”Planul Național de Redresare și Reziliență este de astăzi pe site-ul MIPE, mipe.gov.ro/pnrr. Poate fi citit și analizat de toți românii din acest moment. Cei de la Comisia Europeană au publicat și recomandările pentru deficitul excesiv pentru România. Sunt foarte bucuros să vă anunț că strategia noastră fiscal bugetară și revenirea deficitului bugetar sub 3% în 2024 a fost acceptată ca strategie principală, deci există încredere în ce am spus că facem.

PNRR a fost depus la Comisia Europeană luni. Astăzi îl prezentăm în detaliu.

Este un program foarte important pentru România. (...) Un program care a fost negociat de președintele Klaus Iohannis anul trecut. Anul acesta am avut două vizite la Bruxelles, având ca temă exact PNRR, pentru a ne asigura că avem un plan bun.

Este vorba despre 29,2 miliarde de euro, bani care vor fi folosiți pentru a construi aproximativ 450 de kilometri de autostradă, sute de școli și de creșe, vom construi și vom renova zeci de spitale. Vom avea un spital construit, cred, în 2024 și asta este o premieră”, a spus Florin Cîțu.

Premierul a amintit că sunt trei mari sectoare care primesc bani în acest program: transporturi – 7,6 miliarde de euro, educația – 3,6 miliarde de euro și sănătatea – 2,4 miliarde de euro.

