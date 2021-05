Premierul Florin Cîțu a declarat marți că de la 1 iunie se vor găsi soluții pentru ca evenimentele private să se poată desfășura. De asemenea, premierul a subliniat că de la 1 august am putea vorbi despre o relaxare totală a măsurilor de combatere a pandemiei de COVID-19:

“Opinia mea personală este că persoanele care s-au vaccinat ar trebui să aibă beneficii în societate. Vom vedea cum vor arăta în final aceste măsuri șic are vor fi ele. Este clar că de 1 iunie vor exista mai multe măsuri care vor da înapoi mai multe restricții de anul trecut. Unele dintre ele le-am anunțat. Bineînțeles că știu problema cu evenimentele private și cu siguranță vom găsi o soluție să înceapă de la 1 iunie și evenimentele private.

Suntem flexibili la astfel de soluții. Acesta este rolul comitetului interministerial. Avem timp până la 1 iunie să găsim soluții pentru acest pas. 1 iunie nu înseamnă relaxare totală. Este un prim pas important. La 1 august urmează al doilea pas în care vorbim despre o relaxare totală”, a declarat premierul Florin Cîțu.

