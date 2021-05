Florin Cîţu: Vom reforma companiile statului, vom reduce risipa, vom elimina furtul din banul public care a fost practicat ani de zile de PSD (VIDEO)

Premierul Florin Cîţu a declarat, într-o conferință de presă, că şi-a propus reforma companiilor statului, reducerea risipei, eliminarea furtului din banul public.

„Nu e nimic nou. Vom reforma companiile statului, vom reduce risipa, vom elimina furtul din banul public care a fost practicat ani de zile de PSD, vom avea o lege salarizării care va lega performanţa de venit, vom avea o lege a pensiilor care va fi sustenabilă şi peste 15 ani. Toate acestea sunt lucruri pe care le-am anunţat şi le-am pus în strategia fiscala bugetară în Planul de Convergenţă şi sunt şi în PNRR. Sunt lucruri pe care mi le-am asumat public şi mi le voi asuma de fiecare dată. Dacă înţelegem sau dacă vrem să depăşim această perioadă de 30 de ani în care România a rămas cu cel mai mic PIB pe cap de locuitor din Uniunea Europeană trebuie să facem aceste reforme. Nu le facem că ne spune o instituţie internaţională sau alta, le facem pentru că aşa este bine pentru România”, a precizat Florin Cîţu, citat de news.ro.

