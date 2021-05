Florin Cîțu vrea mai puțini directori generali în ministere: Acum îi încurajez pe miniștri să facă reorganizarea, după aceea o să le solicit. Altfel nu se pot reduce cheltuielile

Premierul Florin Cîțu a declarat că în acest moment le solicită membrilor cabinetului ”să facă reformă în propria ogradă”, adică să facă reorganizarea ministerelor și să reducă numărul de directori generali, de exemplu. ”Acum îi încurajez, după aceea o să le solicit”, a declarat șeful Guvernului, marți dimineață, la Radio Guerilla.

Florin Cîțu: Am cerut miniștrilor să facă reformă în propria ogradă

”Am cerut miniștrilor să facă reformă în propria ogradă. O să încep cu o reorganizare simplă. Eu am făcut anul trecut reorganizare în Ministerul Finanțelor, vă spun că este complicat pentru că oamenii care sunt acolo își vor apăra interesele (...), dar dacă vrei, se poate. Anul trecut am reușit la Ministerul Finanțelor să reduc numărul de directori generali. Asta înseamnă și economii la buget și s-a putut și Ministerul merge foarte bine, colectează. Ni s-a spus că va fi dezastru. Nu, am colectat mai mult decât înainte. Am mai economisit și bani. Deci poți să faci reformă, să reduci numărul de directori generali, să comasezi direcțiile. De aceea îi încurajez, deocamdată îi încurajez, după aceea o să le solicit miniștriilor să facă această reorganizare a ministerelor. Până acum nu am primit reorganizarea ministerelor care să facă ce am făcut eu, să reducă numărul de directori generali, de exemplu. Acum îi încurajez, după aceea o să le solicit pentru că altfel nu se pot reduce cheltuielile”, a spus Florin Cîțu.

Ce spune Florin Cîțu despre reforma companiilor de stat

Totodată, prim-ministrul a avertizat că ministerele nu vor primi bani la rectificarea bugetară dacă nu va exista o reformă a companiilor de stat.

”Mai mult în reforma companiilor de stat. În buget eu am inclus bani pentru anumite companii cu pierderi presupunând ca vor face o reforma si vor reduce cheltuielile. Suntem în curând în luna iunie și nu s-a făcut așa ceva. Eu le spun colegilor din Guvern ca nu vor primi acei bani la rectificare pentru a avea cheltuielile acoperite până la finalul anului dacă nu fac reformă. E deja iunie, trebuie să vină cu reforme că acești bani nu există, nu avem de unde să-i luăm, deficitul este acela pe care l-am spus la începutul anului”, a mai declarat Florin Cîțu.

