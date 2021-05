Florin Cîțu: Vreau să arătăm că putem deschide sezonul estival în siguranță. Vom veni cu soluțiile la timp / Avem susținerea industriei pentru campania de vaccinare (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu a vorbit, joi, despre pregătirile pentru desfășurarea sezonului estival în depline condiții de siguranță sanitară. Șeful Guvernului a precizat că a avut discuții importante cu reprezentanții industriei, că aceștia au venit cu propuneri inovative și interesante, care vor ajunge vineri pe masa Comitetului interministerial pentru revenirea României la normalitate. Cîțu a dat asigurări că soluțiile vor fi implementate la timp, așa încât sezonul estival să înceapă în condiții sigure.

