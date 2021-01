Florin Cîțu: Vrem să ajungem spre 100.000 - 150.000 de vaccinuri / zi, numai să avem dozele. Așteptăm 2,4 milioane de doze de la Pfizer și 430.000 de la Moderna până la finalul lunii martie

Premierul Florin Cîțu a declarat, marți, că speră să ajungem la 100.000 - 150.000 de vaccinuri anti-COVID-19 făcute pe zi, problema este să avem suficiente doze. Până la finele lui martie, România ar urma să primească încă 2,4 milioane de doze de la Pfizer și 430.000 de la Moderna. Șeful Guvernului a mai spus că ținta rămâne vaccinarea a 10,4 milioane de persoane, inclusiv cu rapel, până în septembrie.

Florin Cîțu, despre ținta Guvernului în campania de vaccinare anti-COVID-19

„Bloomberg prezintă niște date care arată că România e pe locul 18 la nivel global și pe locul 6 la nivelul UE în ceea ce privește această campanie de vaccinare, numărul de vaccinați. Sunt mai multe statistici. Pe mine mă interesează foarte mult cum primim dozele, să accelerăm ritmul. Au fost azi 34.000 de vaccinuri făcute, mergem spre 50.000. Noi am spus că vrem să ajungem spre 100.000 - 150.000 de vaccinuri făcute pe zi numai să avem dozele.

Am primit vești despre numărul de doze până la finalul lunii martie. Așteptăm 2,4 milioane de la Pfizer, plus 430.000 de la Moderna. Cam 2,8 milioane, dar trebuie să luăm în calcul și rapelul. Dar vor fi aproape două milioane de persoane vaccinate. Ținta de care mă țin și ținta noastră fermă e să avem în septembrie 10,4 milioane de persoane vaccinate și cu rapel. Pentru a avea această țintă atinsă, am mai cumpărat opt milioane de doze”, a declarat premierul Florin Cîțu, pentru Europa FM.