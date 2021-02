Florin Cîțu: Vrem să vaccinăm anti-COVID-19 toți românii / Acum suntem pe locul 3 în UE / Vor exista centre mobile de vaccinare pentru profesori

Premierul Florin Cîțu a declarat, joi seară, că România e pe locul al treilea în Uniunea Europeană în ceea ce privește campania de vaccinare anticoronavirus, iar lucrurile vor merge și mai repede căci, din luna martie, vom primi 2,4 milioane de doze și numărul va continua să crească. Șeful Guvernului a mai spus că în curând vor exista centre mobile pentru imunizarea profesorilor. Obiectivul, a mai precizat el, este ca toți românii să fie vaccinați.

Florin Cîțu, despre campania de vaccinare anti-COVID-19

„Campania de vaccinare înseamnă să-i vaccinăm pe toți românii. Eu nu cred că există o întreagă strategie de a eluda sistemul. Am văzut cifrele și nu era o problemă. Probleme vor exista tot timpul. Dar, până la urmă, vrem să vaccinăm toți românii. Acolo vrem să ajungem și campania din România, nu o spun eu, o spun statisticile, suntem pe locul 3 în UE în ceea ce privește campania de vaccinare. Am început foarte bine cu medicii, apoi am mers cu vârstnicii și cei cu probleme cronice. Am avut acea problemă cu oferta de vaccin, dar s-a rezolvat și din martie vom avea 2,4 milioane de doze și apoi numărul va crește”, a declarat Florin Cîțu, pentru Digi24.

Întrebat cum de i-au uitat tocmai pe profesori, în contextul în care majoritatea școlilor s-au redeschis pe 8 februarie, premierul a răspuns: „Nu i-a uitat nimeni pe profesori. Când a trebuit să trecem a fost acea problemă cu dozele de vaccin și am intrat într-o situație în care a trebuit să facem reprogramări. Am revenit la normal, vor fi și centre mobile de vaccinare pentru profesori. Se va face foarte rapid vaccinarea profesorilor. Ieri a fost aprobată această strategie, ar trebui să înceapă cât mai rapid. Aproape toți medicii s-au vaccinat într-o lună, deci vom reuși să facem și vaccinarea profesorilor într-un timp foarte scurt”.