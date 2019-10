Florin Iordache (PSD), vicepreședintele Camerei Deputaților, a anunțat că miniștrii propuși de PNL pentru formarea noului Guvern ar putea fi audiați pe parcursul a trei zile în comisiile parlamentare de specialitate. În ianuarie 2018, miniștrii propuși de PSD-ALDE pentru a face parte din Guvernul Dăncilă au fost audiați pe repede-înainte și, în ciuda unei lungi serii de gafe și bâlbăieli, ei au trecut acest ”test”.

Luni, în ședința grupurilor parlamentare reunite, Viorica Dăncilă le-a transmis liderilor PSD că este foarte important ca la audierile miniștrilor propuși de PNL să fie chemată presa: „Este important ca presa să participe la audiere, la noi la fiecare ministru au chemat televiziunile, a fost măcel. Și noi să facem la fel”

„Birouri Permanente vor fi luni la prânz și vom stabili un calendar. Cred că trebuie să facem o audiere foarte serioasă și amănunțită, să vedem dacă pot susține ce scriu acolo și cred că vom propune marți, miercuri, joi, eventual, să fie audierile”, a declarat Florin Iordache.

Întrebat dacă vor fi parlamentari PSD care să voteze Guvernul Orban, Iordache a zis: „Nu, și vă spun de ce. Prin lista noului cabinet, prin acest program de guvernare, prin prestația pe care o vor avea săptămâna viitoare, cred că și cei care și-ar fi dorit să voteze acest cabinet nu vor vota”.

În ianuarie 2018, când miniștrii Cabinetului Dăncilă au ajuns în Parlament, ei au fost audiați într-o singură zi. Puțin peste jumătate de oră a durat audierea fiecărui ministru.

De exemplu, Anton Anton, propus și devenit apoi ministru al Energiei, a declarat că „fără energie nu se aprinde becul și nu merge telefonul”.

Valentin Popa, propus la Educație, a făcut mai multe greșeli grave de gramatică, apoi a dat vina pe emoții: „recunosc, în acești ultimi 6 ani în care am fost rector, am făcut cu siguranță și dezacorduri, am avut probabil și bâlbe, și cuvinte stâlcite, și greșeli gramaticale, în general datorate (SIC!) emoției”.

Paul Stănescu, propus la acea vreme pentru a fi vicepremier, a susținut că funcționarii acuzați de corupție nu ar mai trebui dați afară pentru că este inuman.

Tot atunci a trecut de audieri și Dănuț Andrușcă, propus pentru Ministerul Economiei. Despre el, Adrian Țuțuianu, care i-a și fost coleg de partid, avea să declare că: „e atât de prost încât nu poate asculta mai mult de 5 minute”.