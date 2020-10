Florin Iordache, în centrul unui nou scandal. Poreclit „Altă întrebare”, a fost autorul OUG 13 și artizanul modificării legilor justiției

Funcția de președinte al Consiliului Legislativ va fi exercitată de deputatul PSD şi fost ministru al justiţiei, Florin Iordache, după ce a fost votat, marți, cu 185 de voturi „pentru” şi 43 „împotrivă” de către colegii din Parlament.

Alegerea lui Florin Iordache pentru conducerea instituției care avizează toate legile care trec prin Guvern și prin Parlament a dat naștere la numeroase controverse, având în vedere că numele lui Florin Iordache este puternic legat de Ordonanța 13 privind grațierea corupților.

Florin Iordache, autorul Ordonanței 13 și al modificării Legilor Justiției

Totodată, Florin Iordache este considerat unul dintre parlamentarii responsabili pentru modificarea legiloR justiției în Parlament, modificări care au generat proteste masive în Capitală și în marile orașe din România.

Florin Iordache a intrat în atenția publicului în 2017 când a îndeplinit pentru o scurtă perioadă funcția de ministru al Justiției, în cabinetul Grindeau. În acest context el a fost autorul celebrei Ordonanțe de urgență 13 care a generat proteste masive ce au forțat în cele din urmă demisia sa și anularea modificărilor aduse printr-o nouă Ordonanță de urgență.

La finalul unei ședințe de Guvern, ministrul Justiției a anunțat adoptarea OUG nr. 13/2017 de modificare a Codului Penal și a celui de Procedură Penală și trimiterea în Parlament spre dezbatere a proiectului de lege pentru grațierea unor pedepse, fără ca ele să fi fost trecute pe ordinea de zi. Acesta este motivul pentru care miniștrii cabinetului Grindeanu au fost acuzați că au dat o ordonanță “noaptea, ca hoții”, unul dintre mesajele preluate de protestatari în stradă.

Cum a obținut Florin Iordache supranumele de "Altă întrebare"

BOMBĂ în showbiz! George Burcea și Viviana Sposub au anunțat că vor fi ...

După respectiva ședință de guvern, Florin Iordache a obținut supranumele de “Altă întrebare”, ca urmare a răspunsurilor nervoase date jurnaliștilor. Dupa sedinta, Florin Iordache a evitat orice raspuns clar si a repetat, compulsiv, sintagma “alta intrebare” de 24 de ori.

Opinia publică a fost revoltată de faptul că prin intermediul Ordonanței 13 s-ar fi anulat acuzele de abuz în serviciu ale liderului de atunci al PSD, Liviu Dragnea.

OUG 13 redefinea abuzului în serviciu, pentru a nu mai fi sancționat penal dacă prejudiciul ar fi fost sub 200.000 lei, prag sub care se afla și prejudiciul pentru care Liviu Dragnea fusese trimis în judecată, sub acuza instigării la abuz în serviciu.

Prin urmare, dacă prejudiciul cauzat era mai mic de 200.000 de lei, funcționarii publici (membri ai administrației centrale și locale, cum ar fi primarul, prefectul sau președintele Consiliul Județean, sau parlamentari, membri ai Guvernului) nu ar mai fi răspuns penal pentru abuz în serviciu.

În urma protestelor publice masive, Guvernul Grindeau a decis abrogarea ordonanței, la doar câteva ziel de la adoptare, iar în 27 mai anul trecut, fostul lider PSD Liviu Dragnea a fost condamnat, prin decizie definitivă a minstanței, la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare, în dosarul angajărilor fictive de la Protecția Copilului Teleorman.

Social-democratul Florin Iordache a devenit noul șef al Consiliului Legislativ după ce a obținut, marți, 185 de voturi ”pentru”, în ședința plenului reunit la Senatului și Camerei Deputaților. Potrivit unor surse politice, fostul președinte al Curții Constituționale, Augustin Zegrean, ar fi câștigat la votul din Parlament dacă cei de la USR ar fi respectat înțelegerea cu PNL și l-ar fi susținut cu toții. La schimb, social-democrații l-au susținut pe George Edward Dircă, de la USR, pentru funcția de președinte al Secţiei de evidenţă oficială a legislaţiei şi documentare din cadrul Consiliului Legislativ.