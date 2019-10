Florin Iordache: ”Cine a semnat moțiunea poate vota și în weekend. Care este diferența că exprimă votul vinerea sau sâmbăta sau duminica?” (VIDEO)

Vicepreședintele Camerei Deputaților Florin Iordache a susținut, miercuri, că nu este nicio diferență între un vot dat pe moțiunea de cenzură în timpul săptămânii sau într-o zi de weekend. Iordache susține că s-a luat decizia ca votul să fie programat pentru sâmbătă.

”Dacă nu va fi cvorum sâmbătă, va urma un nou Birou Permanent reunit, care va stabili o altă dată de dezbatere a moțiunii. Programul pe care l-am stabilit e acela cu ctitire astăzi, la ora 15.00, și sâmbătă, la ora 11.00, dezbatere și vot.

Cei 237 care au semnat, înseamnă că au și citit ce au semnat. În consecință, se pot exprima și sâmbăta, și vinerea, și joia. Care este diferența că exprimă votul vinerea sau sâmbăta sau duminica? Au mai fost moțiuni de cenzură care au fost citite și duminica. Din câte știu eu, dacă există o urgență pentru a debarca acest guvern, putem veni și sâmbăta, și duminica”, a declarat Florin Iordache.

Întrebat de ce a fost aleasă ziua de sâmbătă, Florin Iordache a răspuns: ”Pentru că, regulamentar, ziua de sâmbătă vine exact la trei zile de la prezentare. Deci dacă astăzi (miercuri - n.r.) va fi prezentată moțiunea de cenzură, prima dată este data de sâmbătă. Puteau fi alese și șase luni, dar înțeleg că este o urgență să fie debarcat acest guvern. pentru noi este o urgență să arătăm că acești 237 care au semnat, nu vor vota. Noi spunem foarte clar că această moțiune de cenzură nu are substanță și nu poate convinge, deci nu va putea fi adoptată”.

”Noi ne bazăm pe faptul că noi vom veni la această moțiune de cenzură și nu vom vota. Fiecare își asumă. Votul nu este imperativ. Fiecare coleg care a semnat are libertatea de vota sau nu a vota în continuare. Nu am discutat cu fiecare în parte.

Vom avea o discuție la nivel de partid. Punctul nostru de vedere este că ar trebui să fim prezenți tocmai pentru a nu vota și a da un semnal că pe noi ne interesează această moțiune de cenzură. Dacă cei care au semnat-o nu doresc să intre în sală, demonstrează fie că nu îi interesează, fie că este un eveniment populist”, a mai spus Florin Iordache.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.