Cum vor vota românii din Diaspora la prezidențiale. Explicațiile șefului AEP (VIDEO)

Florin Mituleţu-Buică, președintele Autorității Electorale Permanente, a explicat, pentru B1 TV, modificările pe care parlamentarii le aduc în aceste zile modului în care vor vota românii din Diaspora la alegerile prezidențiale din noiembrie.

”Ştirea completă e că s-a finalizat propunerea legislativă - mâine va ajunge la vot în Cameră - cu noutăţile de rigioare, cu posibilitatea prelungirii votării în străinătate până la 23:59 şi exit-poll-urile să fie date la aceeaşi oră.

Pentru străinătate, votarea va începe vineri la ora 13.00, sâmbătă și duminică se desfășoară între orele 07:00 și 23.59. În țară va fi metoda clasică.

Metoda de vot prin corespondență va fi valabilă pentru străinătate cu preînscriere / preînregistrare. AEP va realiza o platformă online de înregistrare, iar buletinele se trimit cel mai târziu cu 25 de zile inaintea votării, astfel încât ele să se și întoarcă pentru ziua votării, să fie centralizate.

Comunicațiile și toate elementele de securitate sunt asigurate de AEP, cu spriniul STS”, a explicat Florin Mituleţu-Buică, pentru B1 TV.

