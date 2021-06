Florin Roman: Alocațiile sunt problema Parlamentului / Există persoane care fac mulți copii și alocațiile devin principala sursă de venit, iar uneori se duc pe alcool. Tichetele de alimente sau îmbrăcăminte, o idee foarte bună (VIDEO)

Deputatul PNL Florin Roman a explicat că majorarea alocațiilor este o chestiune ce ține de Parlament, nu de Guvern. La „Dosar de politician” cu Silviu Mănăstire, luni seară, liberalul a vorbit și despre o criză a forței de muncă în anumite locuri din zona rurală, unde există oameni, în special din categoriile vulnerabile, care fac mulți copii și pentru care alocațiile devin principala sursă de venit. Uneori, spune el, banii se duc pe alcool sau tutun, deși aceștia „ar trebui să meargă strict spre copii”.

