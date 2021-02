Florin Roman, către Vlad Voiculescu și Cristian Ghinea: Lăsați greaua moștenire și treceți la muncă! Nu mai avem timp de pierdut cu ștampile aruncate pe pereți

Deputatul PNL Florin Roman le-a cerut miniștrilor USR-PLUS de la Sănătate și Investiții și Proiecte Europene, Vlad Voiculescu, respectiv Cristian Ghinea, să se apuce de treabă deoarece „nu mai avem timp de pierdut cu ștampile aruncate pe pereți”. Liberalul a mai spus că s-a săturat să audă numai scuze despre greaua moștenire.

„Dacă domnul Voiculescu nu vrea să se mai simtă ca în Ziua Cârtiței, îl sfătuiesc să îl tragă aproape pe colegul dânsului, domnul Cristian Ghinea, ministrul Fondurilor Europene, și să se apuce de treabă.

Nu mai avem timp de pierdut cu ștampile aruncate pe pereți, căutat prin sertare, umblat cu foto/video după noi. Gata domnilor, suflecați mânecile și la treabă!

Lăsați și greaua moștenire, lăsați și noua moștenire...eu mă simt în Ziua Cârtiței când aud mereu aceeași placă.

Fiți bărbați și oameni politici adevărați, treceți la decizii, asumări, la MUNCĂ!”, a scris Florin Roman, pe Facebook.

Deputatul PNL le-a cerut apoi celor doi miniștri să aloce 50 de milioane de euro din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă pentru dotarea spitalelor „cu instalații de detectare și stingere a incendiilor și tot ce mai e nevoie”.

Roman a dat apoi de înțeles că miniștrii în cauză ar trebui să lase la o parte campaniile de imagine: „Avem doar de câștigat dacă se va reuși creșterea ratei de absorbție a fondurilor europene. Cum ne organizăm noi sistemul pentru absorbția acestor fonduri europene este EXCLUSIV decizia noastră. Hai cu acțiunea și mai puțin cu Facebook-ul!”.

Florin Roman: Vlad Voiculescu nu lucrează nimic

De altfel, nu e prima dată când, cel puțin lui Vlad Voiculescu, liberalul Florin Roman îi reproșează că se preocupă de propria imagine în loc să se îngrijează de spitalele și pacienții din România.

„Domnul Vlad Voiculescu nu lucrează nimic – dacă vine la emisiune la dumneavoastră aici, e cu consilierul de PR acolo – nu lucrează nimic în biroul domniei sale și în tot ceea ce înseamnă activitatea de ministru, și trebuie să recunosc că are cel mai bun om pe PR. Pentru că, dacă ne uităm la ceea ce înseamnă chestiuni măsurabile, partea de engagement pe partea de Internet, deci are cea mai mare creștere domnul Voiculescu de când este ministru al Sănătății dintre actualii miniștri. Partea de PR și-o face foarte, foarte bine, numai că a fi ministru înseamnă să fii manager și să iei decizii. Or, tocmai aceste lucruri îi lipsesc, din păcate, domnului Voiculescu. Și îi spun un lucru, degeaba se plânge. Dacă acum când are raportul în față, dacă acum când știe care este sursa de finanțare nu merge la Ministerul fondurilor europene, la colegul dumnealui, domnul Ghinea, și rapid să implementeze aceste măsuri...”, a declarat deputatul PNL Florin Roman, luni, în emisiunea ”Dosar de politician”, moderată de Silviu Mănăstire pe B1 TV.