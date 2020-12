Florin Roman: Cel mai mare sprijin pentru Nicușor Dan a venit din partea PNL. A simțit în campanie că PNL este total alături de el și nu joacă un teatru ieftin cum au făcut alții (VIDEO)

Liderul deputaților PNL, Florin Roman, a declarat miercuri seară, în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, că prin faptul că a anunțat că sprijină PNL în alegerile parlamentare din 6 decembrie, primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a făcut un gest de normalitate după ce a beneficiat de susținerea liberalilor în campania electorală de la alegerile locale. Anunțul venit din partea edilului general ”reprezintă normalitatea unui parteneriat loial între Ludovic Orban și Nicușor Dan”, este de părere Florin Roman.

„Suntem câțiva lideri ai PNL care știam cu mult timp în urmă că Nicușor Dan va ieși și își va exprima opinia politică favorabilă PNL și care nu are nicio legătură cu sondajele de astăzi sau de ieri sau de mâine. Ceea ce s-a întâmplat astăzi, din punctul meu de vedere, reprezintă normalitatea unui parteneriat loial între Ludovic Orban și Nicușor Dan”, a spus Florin Roman.

Acesta a precizat și că în campania pentru alegerile locale, liberalii l-au susțiut pe Nicușor Dan mult mai mult decât au făcut-o cei de la USR, partid fondat chiar de actualul primar al Capitalei.

”Cel mai mare sprijin pentru Nicușor Dan a venit din partea PNL. Noi am fost parteneri loiali cu Nicușor Dan, l-am susținut în toate campaniile stradale, l-am susținut în toate campaniile online. Dacă vă uitați, o să vedeți că acele evenimente de presă organizate de Nicușor Dan sub forma unor conferințe erau preluate integral pe pagina de Facebook a PNL și nu erau preluate pe pagina partidului pe care Nicușor Dan l-a format și l-a făcut mare.

Nicușor Dan este un tip dintr-o bucată, un tip corect, de cuvânt. El a simțit în perioada campaniei că PNL este total alături de el și nu joacă un teatru ieftin cum, din păcate, au făcut alții. Este un parteneriat normal. Astăzi, Nicușor Dan întoarce cu eleganță sprijinul PNL din campania lui de la alegerile locale”, a mai spus Florin Roman.

A început să-și renveze casa, dar după ce a dărâmat un perete a încremenit. Ce a găsit acolo, i-a șocat pe toți (FOTO)

Nicușor Dan a anunțat miercuri că va vota cu PNL la alegerile locale de duminică, precizând că, din punctul său de vedere, liberalii propun „cea mai bună variantă de prim-ministru, pe Ludovic Orban".

”Consider că un guvern PNL puternic este cea mai bună variantă pe care o are România în acest moment. Înainte să vă prezint argumentele, o să răspund la întrebarea evidentă care se ridică și vă spun așa – chiar dacă sunt fondatorul USR, consider, cu toată onestiatea, că PNL este varianta cea mai bună pentru România astăzi. Nu vreau să spun mai multe despre USR și mai ales nu vreau să intru într-o polemică cu un partid care m-a sprijinit în alegerile locale, însă noi decidem acum viitorul României pentru următorii patru ani”, a spus Nicușor Dan.

La rândul său, liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat miercuri seara că apreciază ”foarte mult opţiunea domnului Nicuşor Dan şi mai ales că a făcut-o publică”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.