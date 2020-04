CORONAVIRUS | Florin Roman: ”Avem specialiști foarte buni, să-i lăsăm să-și facă treaba. Nu trebuie să-i încurcăm cu circul politic” (VIDEO)

Deputatul Partidului Național Liberal Florin Roman a declarat, joi, în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, moderată de Silviu Mănăstire, în contextul pandemiei de coronavirus și al discuțiilor create între partidele politice, că în România sunt medici și specialiști foarte buni, care trebuie lăsați să-și facă treaba, ”nu trebuie să-i încurcăm cu circul politic”.

”Faptul că am luat măsurile cele mai dure și necesare, deși am plecat cam de pe același pinct cu Spania, noi suntem într-o situație mult mai bună”, a afirmat acesta.

Florin Roman consideră că, în aceste momente, este important să avem încredere în statul român, în societatea românească, în Președenție, Guvern și Parlament.

