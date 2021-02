Florin Roman, despre eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor: Lipirea amendamentului USR la proiectul PSD este, și dacă te uiți din avion, profund neconstituțională (VIDEO)

Deputatul PNL Florin Roman a salutat eliminarea pensiilor speciale ale senatorilor și deputaților, dar spune că în forma adoptată miercuri de Parlament proiectul „e profund neconstituțional”, situație generată de amendamentul lipit de USR la proiect. Amendamentul respectiv stipulează că, odată cu intrarea în vigoare a actului normativ, încetează și plata pensiilor speciale aflate în vigoare. Potrivit liberalului, deciziile Curții „spun foarte clar că un drept câștigat nu poate fi tăiat”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.