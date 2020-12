Deputatul PNL Florin Roman a declarat, marți seară, că Violeta Alexandru a fost unul dintre cei mai buni miniştri din Guvernul PNL și că nu înţelege de ce a fost schimbată din funcţia de ministru al Muncii, având în vedere faptul că ”moştenit” peste 19.000 de dosare nesoluţionate şi ”le-a adus la zero, într-un an.

”A moştenit 19.000 de dosare nesoluţionate şi le-a adus la zero”

”A fost unul din cei mai buni miniştri ai Guvernului PNL! A “moştenit” peste 19.000 de dosare nesoluţionate şi le-a adus la ZERO, într-un an. Sincer, nu am înţeles, de ce a fost schimbată! Ca de altfel mulţi români! Nimeni nu e ministru pe viaţă, dar sa schimbi lucrurile când ele merg bine, nu prea pot înţelege! Victoria nu este doar un alt prenume al Violetei Alexandru, ci şi o ţinta pe care ministra liberală a atins-o! A muncit enorm, a fost modestă şi cum se spune, şi-a văzut de treabă!”, a afirmat Florin Roman, marţi seară, într-o postare pe rețelele de socializare.

Roman a făcut referire atât la negocierile politice pentru Bucureşti, cât şi cele pentru structura Guvernului.

”Politic, Violeta poarta tinicheaua unui loc 3 pe Bucuresti, dar aici, practic a căzut victima celor care au negociat prost pentru PNL pe Capitala, aşa cum au făcut şi cu structura noului guvern, unde din păcate, din toţi aşii, noi nu am tras nici unul! Pentru munca ta şi reprezentarea PNL in guvern, un sincer bravo, Victoria Violeta Alexandru”, a mai spus Florin Roman.

Acuzații dure la adresa lui Ludovic Orban

În urmă cu ceva timp, deputatul a criticat faptul că fostul ministru al Sănătăţii, Nelu Tătaru, şi fostul ministru de Interne, Marcel Vela, nu au fost invitaţi la debutul campaniei de vaccinare împotriva virusului COVID-19.

”Un simplu mulţumesc pentru ce au făcut în timpul pandemiei era suficient. În schimb l-au invitat pe controversatul deputat PSD, Streinu Cercel!”, a scris Roman pe contul său de Facebook.

Mai mult decât atât, Florin Roman l-a acuzat pe Ludovic Orban că a cedat ministere importante doar pentru a-şi asigura preşedinţia Camerei Deputaţilor.

La rândul său, Rareş Bogdan a reproşat cedarea Ministerului Dezvoltării, în timp ce Roman l-a acuzat pe Orban că încearcă să-l intimideze şi l-a ameninţat că va face turul României pentru a le spune primarilor că a vândut partidul pentru funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor.