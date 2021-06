Florin Roman: Eu sper că, odată și odată, și Ludovic Orban, și cei care îl susțin vor înțelege că PNL are o istorie de 146 de ani și niciodată nu a stat într-o persoană. Forța sa a stat întotdeauna în lideri cu echipă (VIDEO)

Deputatul PNL Florin Roman a declarat că întotdeauna, în cei 146 de ani de istorie, forța liberalilor a stat „în lideri care au avut în jurul lor o echipă”, nu într-o singură persoană. La „Bună, România!” cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, el a comentat rezultatele electorale din mandatul lui Ludovic Orban și spune că acestea se datorează mult mai multor oameni, nu numai președintelui de partid.

„Eu sper ca, odată și odată, și domnul Orban, și domnul Dancă, și cei care îl susțin pe domnul Orban să înțeleagă că Partidul Național Liberal este un partid mare și un partid cu o istorie de 146 de ani, care niciodată n-a stat într-o persoană, niciodată. Forța acestui partid a stat întotdeauna în lideri cu echipă – nu doar în lideri, în lideri care au avut în jurul lor o echipă”, a afirmat Florin Roman, marți seară, pe B1 TV.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.