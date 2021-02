Florin Roman: Există o traumă la copii, le e dor de colegi și de profesori, le e dor să se reîntâlnească. E complicat să stai un an de zile acasă – în perioada asta pierd foarte, foarte mult (VIDEO)

Florin Roman a declarat că susține decizia ministrului Educației, Sorin Cîmpeanu, de a redeschide școlile prin descentralizarea luării deciziei la nivel local. Deputatul PNL, tată al unei eleve de clasa a VII-a, spune că în anul petrecut departe de școală copiii au suferit și un soi de „traumă”. „E complicat să stai un an de zile acasă și, acum vă spun cu toată sinceritatea, în afară de materiile de bază, altceva nu s-a făcut chiar foarte, foarte serios sau cum ar trebui”, a declarat demnitarul, duminică seară, pe B1 TV, la „Dosar de politician” cu Silviu Mănăstire.

