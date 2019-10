Florian Bodog a ieșit din platoul B1 TV, după ce Florin Roman i-a acuzat pe PSD-iști că au legiferat doar pentru infractori. Reacția deputatului PNL: „S-a făcut loc în pușcărie! Mergeți după ei!” (VIDEO)

Deputatul PNL Florin Roman s-a arătat extrem de revoltat de legile trecute în ultimii ani prin Parlament de PSD și ALDE. Invitat la o dezbatere electorală moderată, pe B1 TV, de jurnalistul Radu Buzăianu, parlamentarul liberal a susținut că tot mai multe infracțiuni au loc în România pentru că legile nu sunt suficient de aspre, ba chiar PSD și ALDE au avut grijă în ultimii aproape trei ani să legifereze numai în interesul infractorilor. Supărat pe cele auzite, senatorul PSD Florian Bodog, prezent și el în emisiune, a ales să părăsească platoul.

