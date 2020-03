Florin Roman, liderul grupului PNL din Camera Deputaților, a declarat că Florin Cîțu a decis să-și depună mandatul și și-a informat colegii liberali în acest sens. Prin urmare, liberalii l-au mandatat pe Ludovic Orban, premierul interimar, să strângă în jurul lui toată clasa politică și societatea civilă, pentru a lupta împotriva epidemiei. „Când suntem în război, comandatul nu părăsește frontul”, a precizat Florin Roman.

„Cîțu a făcut un gest de mare repsonsabilitate și a luat decizia pe baza unui singur principiu: Atunci când România este în război cu coronavirsul, niciodată comandatul nu părăsește linia frontului. Cîțu s-a consultat cu colegii și a luat decizia să facă acest pas, iar prin decizia lui, practic Ludovic Orban, omul care a gestionat de la început, are obligația să strângă toată clasa politică, opinia publică, totul, ca să evităm toate efectele nocive ale coronavirusului. Ludovic Orban are experiența să gestioneze această situație, este un om cu putere de muncă fantastică, muncește până la 3-4 dimineața și la 7 e în picioare. E președintele partidului, poate aduna întregul partid, întraga societate”, a spus Roman.

