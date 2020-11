Florin Roman: Foștii comandanți de penitenciare comuniste și reprezentanții organelor represive ne râd în nas, având cele mai nesimțite pensii speciale (VIDEO)

Florin Roman, liderul deputaților liberali, a declarat duminică, pentru B1 TV, că PNL și-a asumat angajamentul ferm ca, în prima săptămână de după alegeri, să elimine pensiile speciale ale parlamentarilor. El a mai spus că proiectul liberalilor privind supraimpozitarea pensiilor speciale, aflat pe masa Curții Constituționale, îi va afecta cel mai puțin pe militari și cel mai mult pe magistrați, pe foștii comandanți de penitenciare comuniste și pe reprezentanții organelor represive de securitate dinainte de 1989. Roman a spus că ultimii „ne râd în nas, mulți dintre ei, având cele mai nesimțite pensii specile din România”.

Florin Roman: Foștii comandanți de penitenciare comuniste ne râd în nas, având cele mai nesimțite pensii speciale

Roman a explicat faptul că PNL a venit cu un proiect de lege pentru eliminarea pensiilor speciale, dar acesta a fost declarat neconstituțional de către CCR. Prin urmare, liberalii au venit cu o altă inițiativă, care face referire la supraimpozitare. Aceasta se află pe masa judecătorilor constituționali, care se vor pronunța luna viitoare. Liberalul a mai susținut că supraimpozitarea pensiilor speciale îi va afecta cel mai puțin pe militari și cel mai mult pe „magistrații și foștii comandanți de penitenciare comuniste sau reprezentanți ai organelor represive de securitate dinainte de 1989, care practic acum stau și ne râd în nas, mulți dintre ei, având cele mai nesimțite pensii speciale din România”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

„Noi am avut prima inițiativă legislativă prin care am dorit să abrogăm tot ceea ce înseamnă pensii speciale în România. A fost un proiect de lege al PNL, din care am exceptat, la momentul respectiv, militarii și polițiștii. (Cei din serviciile secrete?) ZOona de informații, cum sunt definiți ei în legile de organizare și funcționare. La momentul respectiv, legea a fost declarată neconstituțională, CCR spunând că în România nu eixtsă pensii speciale și pensii de serviciu și că trebuie abrogate toate. Am ținut cont de decizia CCR când am depus proiectul pe impozitarea cu 85% a pensiilor de peste 7.000, cu 40% a pensiilor între 4.000 și 7.000 de lei și 10% între 2.000 și 4.000 de lei.

Practic, am introdus toate categoriile conform deciziei Curții. Pentru că, dacă vă uitați la această impozitare, cei mai puțin afectați ar fi militarii care au și cele mai mici pensii. Ăsta e adeărul. Iar cel mai afectați ar fi magistrații și foștii comandanți de penitenciare comuniste sau reprezentanți ai organelor represive de securitate dinainte de 1989, care practic acum stau și ne râd în nas, mulți dintre ei, având cele mai nesimțite pensii specile din România. Azi cea mai mare pensie specială din România e cea a fostului comandant de la penitenciarul Colibași, care are pensie undeva la 77.500 de lei”, a declarat Florin Roman, pentru B1 TV.

Întrebat de moderatorul B1 TV Silviu Mănăstire cum am ajuns în această situație și cine e vinovat, liberalul a răspuns: „Pensiile magistraților au fost introduse undeva la nivelul anului 2007 ca o cerință pe capitolul 14. A fost o solicitare a celor de la nivelul Comisiei Europene, că atunci magistrații aveau salarii foarte foarte mici în România. Apoi toate celelalte tipuri de pensii speciale au fost introduse de guvernele PSD. Au fost abrogate în perioada crizei economice de Guvernul Boc și au fost reintroduse după anul 2012 de guvernele PSD”.

Au descoperit un aeroport părăsit în urmă cu 50 de ani. Au controlat toată zona şi au rămas uluiţi de ce au mai găsit

Florin Roman: PNL s-a angajat să elimine pensiile parlamentarilor

Florin Roman a spus apoi că soluția este „abrogarea tuturor articolelor din toate legile speciale care fac referie la indemnizația de vârstă în cazul căreia CCR decide că supraimpozitarea nu e constituțională”.

Deputatul PNL a mai spus că e nevoie și de o reformare a Curții Constituționale deoarece „atât timp cât 7 judecători din 9 cumulează pensia cu salariul și alți 6 judecători cumulează salariul cu mai multe tipuri de pensii speciale, cât timp ei sunt acolo nu vor declara constituțională o lege care să le taie lor privilegiile”.

Florin Roman a punctat faptul că sunt și membri PSD dispuși să discute despre revizuirea Constituției.

De asemenea, el a ținut să dezmintă faptul că aleții locali ar beneficia de pensii speciale. Prevederea există în Codul Administrativ, introdusă prin OUG de Guvernul Dăncilă, dar aplicarea ei a fost amânată de Guvernul Orban.

„Cât despre pensiile parlamentarilor, e un angajament ferm al PNL că în prima săptămână de după alegeri vom abroga capitolul 11 din Statul senatorilor și deputaților și vom bloca orice posibilitate de acordare a acestor indemnizații”, a mai declarat Florin Roman, pentru B1 TV.