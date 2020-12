Florin Roman: Gestul domnului Cioloș, unul similar cu ce a făcut Dragnea / Sper ca cei de la USR să înțeleagă că nu pot fi puse sub semnul îndoielii cele 10 procente în plus ale PNL

Florin Roman, liderul deputaților liberali, a vorbit despre gestul lui Dacian Cioloș, copreședintele USR-PLUS, „care consideră că este îndreptățit să spună că el are un soi de drept de veto asupra propunerilor făcute de PNL”, și spune că gestul nu este numai „unul de agresiune la adresa PNL, ci și unul similar cu ce a făcut Dragnea”.

Florin Roman critică „gestul domnului Cioloș”, despre care spune că este „similar cu ce a făcut Dragnea”

„Am tăcut pe acest subiect întrucât am crezut ca după afisarea rezultatelor, campania se încheie și vom discuta civilizat, in baza rezultatelor! Și ca negocierile nu se fac atacând public prezumtivii aliați! Gestul domnului Cioloș care considera ca este îndreptățit sa spună ca el are un soi de drept de veto asupra propunerilor făcute de PNL nu este doar unul de agresiune la adresa PNL, ci și unul similar cu ce a făcut Dragnea! Am trait acel moment in care deși am fost desemnat de PNL sa ocup președinția Comisiei de Administrație Publica, am așteptat un an și o decizie a CCR, pentru a primi ce mi se cuvenea. Atunci, Dragnea a spus: Da, este locul PNL dar nu cu...Roman! Speram sa nu mai traiesc un astfel de moment și din păcate, văd un gest similar la Dacian Cioloș. Din acest motiv, am propus impreuna cu Dan Motreanu ca in negocierile viitoare sa fie clar stipulat ca noi nu ne implicam in numirile USR, dar și viceversa e valabilă!”, a explicat Florin Roman.

Liderul deputaților PNL spune că politicienii sunt „obligați” să țină cont de votul românilor.

„Suntem obligați ca politicieni sa ținem cont de votul romanilor, care au spus ca vor o guvernare de dreapta in jurul PNL, alături de USR și UDMR, ca ne place noua, sau nu!”, a adăugat liberalul.

Totodată, Florin Roman și-a exprimat speranța că USR va înțelege „că nu pot fi puse sub semnul întrebării nici cele 10 procente în plus ale PNL, nici ponderea de 55% a PNL în prezumtiva coaliție de dreapta”.

„Sper ca cei de la USR sa înțeleagă ca nu pot fi puse sub semnul îndoielii nici cele 10 procente in plus ale PNL, nici ponderea de 55% a PNL in prezumtiva coaliție de dreapta! Doar prin buna credința și respectarea voinței romanilor putem construi impreuna! Astfel de gesturi de agresiune nu fac bine dreptei și netezesc calea PSD spre guvernarea unei Romanii pe care pur și simplu a nenorocit-o!”, a mai spus Florin Roman.

Cele mai recente variante propuse de PNL pentru continuarea negocierilor și perfectarea unei coaliții sunt fie Ludovic Orban - premier, Florin Cîțu - președinte al Senatului; fie Florin Cîțu - premier, Ludovic Orban - președinte al Camerei Deputaților.

Președintele României, Klaus Iohannis, a convocat Parlamentul în ziua de luni, 21 decembrie.