Roman (PNL): Guvernul analizează posibilitatea pe care au folosit-o și alte țări europene, anume partea de ajutoare de stat pentru companii. Se fac deja demersurile pe lângă Comisia Europeană (VIDEO)

Florin Roman a declarat, pentru B1 TV, că Guvernul PNL analizează varianta folosită deja de alte țări europene privind ajutoarele de stat pentru companii. Liderul deputaților liberali a precizat că deja se fac demersurile necesare pe lângă Comisia Europeană.

„Guvernul analizează foarte, foarte serios posibilitatea pe care au folosit-o și alte state europene și anume partea de ajutoare de stat pentru companii. Se lucrează la studiul de impact, se fac demersurile pe lângă Comisia Europeană și sigur că tot ce ține omenește de noi vom face”, a declarat Florin Roman, pentru B1 TV.

