Florin Roman, liderul deputaților PNL, este de părere că măsurile luate de Guvernul Orban vor scoate România din impasul provocat de pandemia de coronavirus. Demnitarul liberal a subliniat că istoria arată că o criză economică sau de altă natură este „urmată de o perioadă de creștere economică”.



Întrebat luni seară, în direct pe B1 TV, la „Dosar de politician” cu Silviu Mănăstire, în ce măsură își vor mai găsi românii locurile de muncă după repornirea economiei, Florin Roman a afirmat: „Eu încerc să văd partea bună a lucrurilor. Cred că partea bună a lucrurilor poate fi faptul că vom avea și alte oportunități. Dacă ne uităm în istoria crizelor economice sau de altă natură, care au afectat România, întotdeauna o perioadă de criză a fost urmată de o perioadă de creștere economică. (...) Cu siguranță, eu văd partea bună a lucrurilor și cred că, așa cum Guvernul a gândit până acum măsuri foarte bune, se vor găsi soluții. Ca să răspund punctual la întrebarea dumneavoastră – în condițiile în care Guvernul acordă acel stimulent de inserție, de reîntoarcere la muncă, pentru firmele care recheamă acei angajați rămași în șomaj tehnic, și vorbim de o sumă de stimulare foarte importantă pentru angajator, eu cred că vom depăși această perioadă. Chiar astăzi am avut o discuție cu ministrul Apărării, domnul Ciucă, despre o situație senzațională de repornire a industriei de Apărare. O discuție cu ministrul Economiei. Sunt foarte multe lucruri bune care se prefigurează”.

Despre mecanismul pentru amânarea ratelor la credite, liderul deputaților PNL crede „că e una dintre măsurile foarte bune luate de către guvernul liberal. Deși a fost intens criticat, România este una din puținele țări, la nivelul UE, care a mers pe această perioadă de nouă luni de zile. Oamenii își, practic, calibrează această perioadă, între trei, șase, nouă luni, fiecare cum consideră că își va putea achita apoi aceste rate. Trebuie să se înțeleagă foarte clar. Ca orice credit, el la un moment dat el va trebui achitat către bancă”.

În plus, Florin Roman consideră că, în cele aproape 50 de zile trecute de la declanșarea stării de urgență, cheltuielile românilor au scăzut, pe fondul restricțiilor care au condus la închiderea restaurantelor și a altor spații publice.

„Eu cred că dacă fiecare dintre noi își face o retrospectivă a acestei luni, a celor 42 de zile de când suntem în această situație, eu cred că fiecare dintre români a cheltuit mai puțin decât în altă perioadă, pentru că nu are decât să își facă cumpărăturile de alimente și, eventual, necesarul de medicamente. Au dispărut ieșirile la mall, ieșirile la restaurant – pentru cei care își permit, achiziția de haine în această perioadă”, consideră Florin Roman.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.