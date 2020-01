Liderul deputaților PNL cere convocarea unui sesiuni extraordinare a Parlamentului: "PSD să voteze tăierea pensiilor speciale pentru plata alocațiilor"

Florin Roman, lider al grupului PNL din Camera Deputaților, a solicitat convocarea sesiuni extraordinare a Parlamentului și cere PSD să voteze proiectul privind tăierea pensiilor speciale, astfel încât din banii economisiți să poată fi dublate alocațiile precum s-a votat într-un proiect aprobat la finalul lui 2019.

"#PSD sa voteze tăierea pensiilor speciale pentru plata alocatiilor

In calitate de lider al deputatilor PNL, am propus colegilor mei sa solicitam convocarea unei sesiuni extraordinare, in care sa supunem votului proiectul de lege al PNL privind tăierea pensiilor speciale.

Din economia rezultata din tăierea pensiilor speciale, guvernul ar avea resursele financiare necasare pentru plata alocatiilor majorate, in urma votului de la sfârșitul lunii decembrie, din parlament. Tot in decembrie, Comisia de munca a Camerei Deputatilor a dat un raport de adoptare a proiectului PNL care prevede tăierea pensiilor speciale pentru parlamentari, magistrați, personal aeronautic, diplomați, funcționari ai Curtii de conturi etc. Proiectul de lege al PNL aloca pensii de serviciu doar pentru militari și polițiști", a scris Florin Roman pe Facebook.

Liderul deputaților liberali susține că raportul de adoptare nu a fost “ridicat” pe site-ul Comisiei de muncă și nici nu a fost trimis plenului, astfel încât nu a putut fi supus votului în ultima săptămâna din sesiunea parlamentara, iar urgența adoptării este determinată de necesitatea finanțării legii adoptate de Parlament privind dublarea alocațiilor pentru copii.

"În mod surprinzător, raportul de adoptare nu a fost “ridicat” pe site-ul Comisiei de munca și nici nu a fost trimis plenului, astfel încât el nu a putut fi supus votului in ultima săptămâna din sesiunea parlamentara. Urgentă adoptării acestui proiect de lege este determinata de necesitatea finanțării legii adoptată de parlament, privind dublarea alocatiilor pentru copii.

Solicitam PSD și președintelui Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, sa rupa frăția cu pensiile speciale și sa votam proiectul de lege al PNL in sesiune extraordinara. In acest fel, PSD poate dovedi ca nu a votat creșterea alocatiilor doar in interes electoral, după ce anul trecut a votat împotriva demersului PNL. De la 1 ianuarie a.c., alocatiile copiilor au crescut cu 100% din rata inflației, urmare a unei legi inițiata de PNL. Așadar alegeți domnilor pesediști: ori pensii speciale, ori alocații pentru copii!", concluzionează Florin Roman.

Ludovic Orban a anunțat, luni, că PNL ia în calcul patru variante legate de proiectul de lege al PSD votat în Parlament privind dublarea alocațiilor copiilor. Printre variante se numără atacarea la Curtea Constituțională și prorogarea termenului de intrare în vigoare.

"PNL își dorește creșterea, dar o creștere rațională, care să fie sustenabilă, pentru care să existe banii necesari și să nu fie o creștere care să creeze grave dezechilibre", a spus premierul.