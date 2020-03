Florin Roman (PNL), amendament la OUG privind șomajul tehnic: Beneficiarii pierd ajutorul dacă încalcă dispozițiile privind carantina sau izolarea la domiciliu

Florin Roman, liderul deputaților PNL, a depus un amendament la Ordonanța de Urgență ce prevede sprijinul de la stat pentru şomajul tehnic, în sensul în care beneficiarii să piardă indemnizația dacă nu respectă dispozițiile privind carantina sau izolarea la domiciliu.

„Am depus un amendament in Parlamentul României, prin care propun ca beneficiarii indemnizației de 75% din salariul de baza, pe perioada stării de urgentă sa piardă acest drept in situația de încălcare a dispozițiilor legale privind carantina sau starea de izolare la domiciliu. Masurile de protecție ale salariaților disponibilizați trebuie însoțite obligatoriu de responsabilitate din partea acestuia, in special in ceea ce privește respectarea condițiilor de carantina sau izolare la domiciliu, dacă acestea sunt dispuse in cazul lor”, a transmis liberalul Florin Roman, printr-un comunicat.

Potrivit amendamentului, încetarea dreptului intervine în momentul încălcării regulilor și se stabilește de autoritățile competente în verificarea lor.

Vineri, Virgil Popescu, ministrul Economiei, a declarat că sprijinul de la stat pentru şomajul tehnic se va acorda companiilor care au încasări scăzute cu cel puțin 25% și celor afectate direct de oronanța militară, cea care a închis restaurantele, barurile și cafenelele. În primul caz, sprijinul de la stat se acordă în baza unei declaraţii pe proprie răspundere. În al doilea, companiile „trebuie să aibă un certificat pentru situaţii de urgenţă pe care noi o să-l eliberăm în mod online de săptămâna viitoare, foarte rapid, care să ateste că şi-a închis activitatea”. (Detalii AICI)

Joi, premierul Ludovic Orban a anunțat măsurile pe care le-au luat guvernanții în sprijinul companiilor. „Am luat măsura asigurării plății șomajului tehnic, plata angajaților care intră în șomaj tehnic, din bugetul Ministerului Muncii, prin bugetul de șomaj de la ANOFM. E clar că foarte multe companii sunt afectate de epidemie. Exista riscul ca angajații să fie trimiși în șomaj sau să li se supende contractele. Decizia e de a plăti din bugetul fondului de șomaj 75% din salariul brut, dar nu mai mult de 75% din salariul mediu brut”, a precizat acesta. (Detalii AICI)