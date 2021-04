Florin Roman (PNL), despre motivele care au dus la demiterea lui Vlad Voiculescu: A jucat pe cont propriu / Să ne amintim de ”Balș”, de ”Foișor”, de scandalul cu colonelul Gheorghiță (VIDEO)

Deputatul PNL Florin Roman a enumerat joi, într-o intervenție pentru B1 TV, mai multe situații și declarații pe care le consideră bile negre în scurtul mandat de ministru al lui Vlad Voiculescu (USR-PLUS). El a precizat că premierul Florin Cîțu a decis să-l demită deoarece juca pe cont propriu și avea o comunicare contrară mesajului transmis de Guvern. Roman a mai spus că vicepremierul Dan Barna, colider USR-PLUS, a știut de hotărârea prim-ministrului pivind demiterea lui Vlad Voiculescu.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.