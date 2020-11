Florin Roman (PNL): După alegeri, vom elimina pensiile speciale pentru toate categoriile. Noi chiar vrem să rezolvăm problema, nu ca alții. USR putea să procedeze la fel ca noi și i-am fi susținut (VIDEO)

PNL a solicitat votarea în plen chiar marți, în regim de urgență, a inițiativei sale privind abrogarea pensiilor speciale ale parlamentarilor. Florin Roman, liderul deputaților liberali, a declarat că dacă restul partidelor nu vor susține această inițiativă, PNL se angajează ca din primele zile ale noii legislaturi, cu majoritatea parlamentară contruită în jurul său, să abroge aceste pensii speciale ale aleșilor, dar și pe toate celelalte care au fost date în baza unor legi inițiate de PSD.

„Am văzut în aceste zile o atitudine a vechii clase politice reprezentată de Ciolacu și Dragnea. Practic asistăm la o reacție la indigo a ce s-a întâmplat în 2016, când Ciolacu și Dragnea au jucat o mare cacealma: și-au depus pe 19 demisiile, dar acestea nu au fost finalizate conform statutului, cu vot în plen, ci doar cu un Memorandum în Biroul permanent. El e insuficient pentru a finaliza procedura parlamentară.

Din punct de vedere al PNL, e profund nedrept să existe privilegii. În noua majoritate pe care o vom forma după 6 decembrie, nu ne vom oprit doar la pensiile speciale ale parlamentarilor, ci vom elimina pensiile speciale pentru toate categoriile pentru care au fost introduce prin proiecte de legi inițiate de PSD”, a declarat Florin Roman.

