Florin Roman (PNL): E nevoie de USR-iști în viitorul Guvern, dar eu nu am încredere în ei / Marius Pașcan (PMP): USR-iștii nu susțin valorile creștine, sunt de un transgenderism generalizat (VIDEO)

Florin Roman, liderul deputaților PNL, a declarat, marți seară, pentru B1 TV, că alianța naturală a PNL e cu PMP, dar e nevoie și de cooptarea USR pentru a obține majoritatea parlamentară necesară modificării Constituției. La rândul său, deputatul PMP Marius Pașcan a susținut, pentru B1 TV, că reprezentanții USR-PLUS nu susțin valorile naționale și creștine și că sunt „de un transgenderism d'ăsta generalizat”.

Florin Roman, deloc entuziasmat de o eventuală colaborare PNL - USR/PLUS

Florin Roman a afirmat că PNL vrea să guverneze cu PMP deoarece până acum s-a dovedit a fi un partener loial. În schimb, când vine vorba de USR-PLUS, e o colaborare mai mult de nevoie.

„Alianța naturală e cu PMP, pentru că au fost singurii parteneri loiali care au stat lângă PNL în lupta din Parlament cu PSD. Din păcate, sondajele ne arată că nu am putea face doar noi și atunci mai e nevoie și de UDMR pentru a face majoritatea, din păcate nu extrem de confortabilă.

Venirea USR în această alianță va genera majoritate pentru schimbarea Constituției. Președintele Klaus Iohannis vrea să avem și o reformă serioasă a statului român. Pentru revizuirea Constituției e nevoie de două treimi”, a declarat deputatul liberal, pentru B1 TV.

Roman a insistat că e nevoie și de USR-iști pentru modicarea Constituției, deși ei, personal, nu are încredere în ei: „Ce încredere pot să am eu într-un partener care de un an de zile atacă PNL, în loc să atace PSD? Eu personal nu am încredere că pot lucra cu acești oameni”.

Marius Pașcan (PMP) bate obrazul USR-PLUS pentru că nu susține valorile creștine

La rândul său, deputatul Marius Pașcan a remarcat că există o discrepanță majoră în valorile pe care le promovează PMP și ceea ce susține USR-PLUS.

„Noi avem foarte multe diferende și viziuni absolut diametral opuse. De pildă, în ceea ce privește omul și valorile sale.

Ei susțin că omul se naște și își alege genul. Adică nu contează sexul biologic, că te-ai născut bărbat sau femeie, ești liber să alegi ce vrei după ce te-ai născut și dacă se poate să le spui asta copiilor de la grădiniță, ca să știe că astăzi pot să fie băieți, mâine pot să fie fetițe. Sunt așa de un transgenderism d'ăsta generalizat.

Avem alte valori care ne despart: noi credem în Biserică, suntem creștini, credem în Dumnezeu, în valorile și morala creștină; ei nu cred, vedeți că refuză să jure pe Biblie. Sunt abordări spiritual fundamental diferite”, a declarat deputatul PMP.

Marius Pașcan a mai reproșat celor din USR-PLUS că nu respectă nici valorile naționale: „Ei nu cred în valorile naționale, orice proiect am inițiat, legat de Trianon de pildă, de eliminarea discriminărilor în raporturile cu românii din Harghita, Covasna, Mureș, unde românii sunt cei discriminați, întotdeauna s-au abținut. Deci avem valori diametral opuse și îi văd așa teribiliști… Ei sunt deasupra tuturor, ei sunt progresiști…”.

Marius Pașcan a amintit că PMP a amendat legea privind educația sexuală în școli „și am spus că la vârste fragede să obțină acordul părinților, adică nu-i spui copilului de grădiniță ce face mama cu tata în așternut, și nici în clasa I. Este absurd, îi lăsăm să își parcurgă, să își trăiască copilăria, inocența, ingenuitatea…”.