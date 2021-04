Florin Roman: PNL îl susține 100% pe premierul Florin Cîţu / Care este calea de mijloc propusă de deputatul liberal în contextul tensiunilor din coaliție

Liberalii îl susțin 100% pe Florin Cîțu în funcția de premier, iar continuarea guvernării cu altcineva în fruntea Executivului este o chestiune care nu poate fi luată în discuție, spune deputatul PNL Florin Roman. El susține că PNL ia în calcul, în acest moment, o singură variantă, cea în care actuala coaliție merge mai departe.

Florin Roman: PNL-ul are o singură variantă, cea de a merge înainte în această coaliţie

"PNL-ul are o singură variantă, varianta este aceea de a merge înainte în această coaliţie. Este dreptul colegilor de la USR PLUS să desemneze un nou ministru al Sănătăţii, eu sunt convins că au foarte mulţi oameni pregătiţi pentru a ocupa acest portofoliu. Suntem încă, din păcate, în plină pandemie, suntem într-o perioadă în care se pune problema boicotării unor şedinţe de Guvern, în care se emit acte normative în lupta contra COVID şi eu cred că responsabilitatea trebuie să fie cuvântul de ordine. Nu cred că orgoliile astea exacerbate, să blocăm o ţară pentru un om, sunt bune pentru ambele partide şi pentru întreaga coaliţie de dreapta, în această perioadă. Cel care a generat toate lucrurile astea este ministrul Voiculescu” a spus Florin Roman, la RFI, referindu-se la ordinul privind schimbarea criteriilor de carantinare care a fost semnat de fostul secretar de stat Andreea Moldovan, fără informarea premierului.

Roman: Noi îl susţinem 100% pe premierul Florin Cîţu

Florin Roman exclude total propunerea celor de la USR PLUS privind continuarea guvernării în actuala formulă de coaliție, însă cu un alt premier în locul lui Florin Cîțu. Cât despre portofoliul Sănătății, Roman spune că o soluție de mijloc ar fi ca acesta să fie transferat la PNL.

"Noi îl susţinem 100% pe premierul Florin Cîţu, avem mare încredere în el, este un om tânăr, este un om competent, din punctul nostru de vedere, vine cu o foarte mare experienţă în echipa guvernamentală, a fost ministru de Finanţe”, spune deputatul liberal, care exclude și posibilitatea ieșirii USR PLUS de la guvernare și crearea unui cabinet minoritar PNL-UDMR, cu sprijinul PSD.

În ceea ce privește discuțiile despre persoana care ar putea fi propusă pentru funcția de ministru al Sănătății, Florin Roman a precizat: "Eu nu am ascuns niciodată că sunt un susţinător al fostului ministru Nelu Tătaru, care a gestionat extraordinar de bine, având în vedere condiţiile dificile de anul trecut, când nu aveam materiale, nu aveam echipamente, nu aveam mai nimic, toată populaţia era panicată. Eu cred că nu avem timp de experimente. Înţeleg că acum sunt discuţii şi între colegii de la USR şi PLUS, pentru că mandatul de ministru prin domnul Voiculescu revenea PLUS, l-ar vrea colegii de la USR. Poate ar fi o cale de mijloc în această criză să fie transferat acest portofoliu către PNL şi nu doar către PNL, ci către un ministru care a dovedit deja că ştie ce are de făcut într-o situaţie de criză sanitară”.Lovitură fără precedent pentru Diana Șoșoacă! Ce nu va mai avea voie să facă timp de trei luni în Parlamentul României? Va fi sancționată drastic