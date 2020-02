Florin Roman (PNL): La audierile de azi din comisii a fost un blat ordinar între USR și PSD (VIDEO)

Florin Roman, liderul deputaților PNL, susține că USR și PSD au pus la cale un „blat ordinar” la prima serie de audieri a miniștrilor propuși din comisiile de specialitate ale Parlamentului.

„A fost un blat ordinar între USR și PSD pentru că, la unele comisii, votul colegilor de la USR - cum a fost cazu la Comisia de mediu - au fost pentru aviz negativ, USR și PSD votând cot la cot. Dacă în cazul celor de la PSD eu mă așteptam și e normal ca într-o democrație opoziția să voteze împotriva puterii, ceea ce am văzut la doamna Chichirău astăzi mi s-a părut o atitudine și o declarație politică mai deșănțată decât a ultimului pesedist. Degeaba ați votat cum ați votat, dacă v-ați comportat cum v-ați comportat”, a declarat Florin Roman, luni seară, în direct pe B1 TV, în emisiunea „Dosar de politician” moderată de Silviu Mănăstire.

În cadrul aceleiași emisiuni, Cosette Chichirău a sugerat că ar putea exista o înțelegere între PSD și PNL, reluând ipoteza potrivit căreia liberalii ar fi renunțat la revenirea alegerilor locale în două tururi pentru declanșarea anticipatelor.

„Vă spun că, din punctul meu de vedere, între ce a declarat doamna deputat Chichirău acum câteva minute și Andrușcă, Budăi, Teodorovici și alți pesediști nu e nicio diferență. Dânșii repetă greșeala pe care au făcut-o în cazul alegerilor prezidențiale, când l-au luat la țintă pe președintele Iohannis. Acum, PNL este luat țintă de către cei de la USR. Pentru ei nu există luptă cu PSD”, a adăugat Florin Roman.

