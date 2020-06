Florin Roman (PNL): PSD e principalul vinovat de creşterea îmbolnăvirilor de COVID-19, pentru că a pus la îndoială boala

Crește alarmant numărul de noi cazuri de Covid-19, iar Florin Roman, liderul deputatilor PNL consideră PSD e principalul vinovat, pentru că a pus la îndoială boala. Roman amintește că social-democrații au acuzat aplicarea amenzilor din timpul stării de urgență generată de epidemia de coronavirus, dar și restricțiile pentru populație.

Florin Roman (PNL): PSD e principalul vinovat de creşterea îmbolnăvirilor de COVID-19

Grupul de Comunicare Strategică anunță de câteva zile o explozie a numărului de noi cazuri de infectare cu SARS-CoV-2. Doar în utlimele 24 de orea au fost depistate 460 de noi cazuri de Covid-19, anunță, joi, autoritățile.

Florin Roman, liderul deputatilor PNL consideră PSD e principalul vinovat de creşterea îmbolnăvirilor. El arată că social-democrații au criticat măsurile și amenzile adoptate de Guvernul PNL în timpul stării de urgență generată de epidemia de coronavirus.

”PSD este principalul vinovat de creşterea alarmantă a numărului noi de îmbolnăviri. PSD este cel care de la cel mai înalt nivel a încurajat nepurtarea măştilor de protecţie, a pus la îndoiala boala, a acuzat aplicarea amenzilor şi nivelul lor ridicat, a criticat măsurile de restricţie şi in permanenta a blocat guvernul in lupta împotriva COVID”, afirmă liderul deputaţilor liberali, potrivit news.ro.

În opinia acestuia, prudența rămâne cuvântul de ordine.

”În pofida acestor atacuri politice iresponsabile din partea PSD, in goana după voturi, PNL va continua sa gestioneze cu responsabilitate aceasta perioada dificila, din punct de vedere medical. Urmare a modului in care guvernul Romaniei a acţionat în această perioadă, nu am ajuns in situaţia Italiei sau Spaniei”, consideră Roman.











Coronavirus. 460 de noi îmbolnăviri și 10 decese, în 24 de ore









Grupul de Comunicare Strategică a anunțat, joi, că au fost confirmate 460 noi cazuri de infectare cu noul coronavirus. Este cel mai mare număr de cazuri noi raportate într-un interval de 24 de ore, din data de 22 aprilie. Bilanțul total ajunge astfel la 25.286. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 17.906 au fost declarate vindecate și externate.

În acest moment, 199 de pacienți sunt internați în secțiile de terapie intesivă.

Totodatp, în ultimele 24 de ore, zece pacienți cu COVID-19 au decedat, bilanțul victimelor ajungând astfel la 1.565.













Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, anunță că sunt mai multe tulpini ale virusului









Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a declarat joi că virusul nu este stabil și că sunt mai multe tulpini în circulație.

“Sunt mai multe tulpini în circulație. Avem mai multe fenotipuri, în mai multe țări. Noi ne adaptăm la evoluție, la simptomatologie și tratăm ca atare”, a explicat Tătaru.

Întrebat dacă virulența SARS-CoV-2 e aceeași ca la început, Nelu Tătaru a spus că ‘în acest moment, nu’, amintind totuși că la nivelul țării sunt peste 180 de cazuri la terapie intensivă din cauza Covid-19.









Medicul Alexandru Rafila se declară rezervat în ceea ce privește existența a două tulpini de coronavirus în România









Pe de altă parte, Alexandru Rafila, președintele Societății Române de Microbiologie, se declară rezervat în ceea ce privește existența a două tulpini de coronavirus în România.

”În ceea ce privește existența a două tulpini, eu sunt rezervat, pentru că dacă vrei să faci o astfel de afirmație atunci ar trebui să poți să faci o secvențiere, adică o mapare a întregului genom al virusului în momente diferite. Adică trebuia să existe la același pacient identificarea virusului în urmă cu două luni, trei luni când a fost prima infecție și o metodă similară de mapare în acest moment, când pacienții au fost reinfectați. Atunci poți să constați că a fost într-adevăr diferențe între cele două tulpini virale. Ori, dacă lucrul ăsta nu a fost făcut, mi-e greu să cred că există suficiente dovezi pentru susținerea unei astfel de teorii”, a mai explicat Alexandru Rafila.